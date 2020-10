Cantautor, productor, investigador y estudioso de nuestra cultura musical, Miki González presentó esta semana el tema ‘Koro Kemboro’, el primero del disco Mikongo, que comenzó a trabajar desde que se inició la pandemia.

¿Cómo sobrellevas la pandemia?

Encerrado, pero por suerte sigo haciendo música. Lo mejor de la pandemia fue el comienzo cuando salíaa comprar y no había nadie, y de la ruta de regreso me iba por el malecón. Había sol todos los días, era muy especial, como la película de Will Smith (Soy leyenda)que está solo en Nueva York y que de noche salen los zombies. Era extraño, solitario, raro, pero interesante para la experiencia.

Además, comenzaste a trabajar tu primer disco en el género afrobeat.

Sí. Yo tenía un material que estaba encaminado. Pensaba publicarlo después de la pandemia, pero no se iba nunca, así que lancé elprimer tema ‘Koro Kemboro’, aunque aún no tengo un disco entero, que me lo debo a mí mismo.

También, gracias a la tecnología has ‘resucitado’ en estos temas a grandes exponentes de la música afroperuana como Amador Ballumbrosio, Rafael Santa Cruz y más...

Sí. Como el estilo musical ahora es cortar y pegar, a veces hay vocecitas que son como percusión. Por ejemplo en ‘Koro Kemboro’ se escucha a Caitro Soto, en otro tema a Rafael Santa Cruz, quien cantó una canción del disco que hice en 1998. Esa es la maravilla de la tecnología.

Para ti debe ser especial incluirlos en este trabajo porque los conociste, trabajaste con ellos y fueron amigos…

Lo que yo propongo es una cosa más orgánica. Conozco a mucha gente de la música, he trabajado con ellos y les he pagado. No es que he descargado una vaina o me han dado un pedazo de música para hacer un ‘temón’. Esto es para que se entienda que mi trabajo siempre es ir un poco más allá. La idea es presentar la cultura un poco en las cosas reconocidas. Rescatar la cultura auténtica.

La música afroperuana está brillando en las nominaciones al Latin Grammy 2020. Tenemos a Susana Baca con su disco A capella, Afro-Peruvian Jazz Orchestra. ¿Qué te parece?

Me parecen bien, pero eso es lo que se llama la industria de la música, y la industria es para ganar plata, no es una cosa artesanal o ritual, no tiene nada que ver con la cultura auténtica, sobre todo el afro. Todas las expresiones afro no están asociadas a eventos agrícolas, rituales de fertilidad o de vínculos ganaderos, como sí lo andino o lo amazónico.

En el afro, si alguna vez lo hubo, ese ritual se ha perdido, pero fue recreado en los años 60 por Nicomedes y Victoria Santa Cruz y muchos más. Ojo, que no le quita nada que la música afroperuana sea reciente, el landó, por ejemplo, es un ritmo que no se conocía y se tocaba solo en una fuga de festejo. Y el festejo solo se tocaba en Lima, en El Carmen no había festejo, ese es el contexto.

Sabemos que exploras en la marinera limeña y la zamacueca para tu próximo proyecto. ¿Es posible que así como ahora escuchamos a Caitro Soto en un tema, más adelante escuchemos a Chabuca Granda, por ejemplo?

Tengo cosas de Chabuca, pero no inéditas. En el disco de fl amenco que hicimos en el 2009 hay unas cosas de ella. También se escucha la guitarra de Félix Casaverde. Tengo esa suerte de tener cosas de amigos, gente muy querida como Félix que me guio y me mostró cómo era la música en esa época.

Me presentó a Abelardo Vásquez, me llevó a la peña El Inka. Parar con ellos era lo más increíble, hasta conocí a Augusto Ascues, una vez fui a su cumpleaños y lo escuché cantar marinera. Entonces, ese es mi proyecto, rescatar el concho, las últimas abstracciones.

Hay artistas que afirman que la pandemia ha afectado tremendamente a los músicos y que el Gobierno debería impulsar más el arte. ¿Qué opinas?

Sí, para los músicos ha sido terrible, pero yo iría un poco más allá. Los músicos por lo menos pueden hacer streaming. Hay gente que ha tenido que cerrar su negocio porque no puede pagar el alquiler. Lugares icónicos también. Entonces no solo es la música.

Todo ha sido golpeado, la economía ha colapsado. Hay pros y contras porque hay gente que no era nada conocida y ahora lo son, mira el caso de Faraón, pero es un fenómeno, no es algo que pueda hacer todo el mundo. En las crisis siempre hay alguien que saca ventaja y se benefi cia, como ahora, las farmacéuticas y los importadores. Es igual que en una guerra, el que vende armas gana

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.