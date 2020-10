Meghan Markle sobre el ciberacoso: “Fui la persona más troleada del mundo en el año 2019”

Meghan Markle y el príncipe Harry aparecieron en un programada llamado Teenager Therapy, donde la madre del pequeño Archie habló de su propia experiencia tras ser acosada por redes sociales.

Aprovechando el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), la exactriz estadounidense señaló que el impacto de la pandemia empujó a muchas personas, sobre todo a los jóvenes, a refugiarse en Internet, lo cual provocó un ambiente de “vulnerabilidad” y “desconexión”.

“Sí, es una excelente manera de conectarse, pero también termina siendo un lugar donde hay mucha desconexión. Yo también puedo hablar personalmente, me dijeron que en 2019 yo fui la persona más troleada del mundo, hombre o mujer”, dijo Meghan Markle a los presentadores Gael, Kayla y Thomas.

A inicios de ese año se dio a conocer que la duquesa de Sussex estaba embarazada. Ella estuvo alejada de las cámaras y apariciones para llevar una etapa tranquila, pero eso no impidió que sufriera de fuertes críticas en redes sociales.

“Ahora, 8 meses de eso ni siquiera era visible: estaba en licencia de maternidad o con un bebé. Pero lo que se pudo fabricar y producir, es casi insuperable. Eso es tan grande, que ni siquiera te puedes imaginar lo que eso significa”, explicó Meghan Markle.

“Ni siquiera puedes pensar en lo que se siente porque no me importa si tienes 15 o 25 años si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas lo que eso le hace a tu mente y la salud emocional es muy dañino”, añadió la esposa del príncipe Harry sobre los efectos que causaron en ella el ciberacoso.

Asimismo, la madre de Archie señaló que entiende perfectamente a todas las personas que se han visto atacadas a través de las redes sociales.

“Todos sabemos lo que se siente cuando hieren nuestros sentimientos, todos sabemos lo que se siente estar aislado o estar ‘ajeno’, todos lo estamos averiguando”, comentó Meghan Markle.

Meghan Markle, últimas noticias:

