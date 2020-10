Maitreyi Ramakrishnan, protagonista de “Yo nunca”, da su testimonio sobre el ciberacoso

Maitreyi Ramakrishnan se convirtió en una actriz famosa mundialmente al protagonizar la serie juvenil de Netflix “Yo nunca”, luego de superar a más de 15.000 aspirantes en el casting.

En una reciente entrevista a la BBC, la joven artista ha hablado del giro que dio su vida no solo por la popularidad y reconocimiento que obtuvo, sino también por el acoso del que fue víctima en redes sociales.

Maitreyi interpretó en “Yo nunca” a una adolescente india-estadounidense que quería ser popular en la escuela, mientras lidiaba con las tradiciones culturales de su familia. La serie fue uno de los programas más vistos en la plataforma en el 2020.

Ella expresó que trató de instruirse lo mejor posible como profesional y para cumplir todos sus compromisos, pero un aspecto de la fama la sorprendió.

“Me preparé para el trabajo en sí y para cosas como esta entrevista. La única cosa para la que no podía prepararme por completo era el odio”, dijo a la BBC.

De esta manera, Maitreyi se refiere al acoso que recibió en redes sociales y el impacto que causó en ella.

“Sabía que sucedería, porque ese es el mundo en el que vivimos. (Sabía) que recibiría un comentario desagradable o una amenaza de muerte, pero cuando realmente sucede, es diferente”, revela.

Por eso, la artista canadiense cuenta que por temporadas tomaba descansos de internet, cuando se sentía abrumada por los comentarios negativos.

“Me aseguro de que todas mis cuentas de redes sociales sean operadas por mí, ya que quiero ser mi voz auténtica, pero me he tomado descansos y me he distanciado a veces”, detalla.

