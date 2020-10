Lucero: “Siempre he estado abierta a hacer telenovelas nuevamente"

La retransmisión de la telenovela Soy tu dueña, provocó sentimientos encontrados en Lucero, quien interpretó a Valentina Villalba en la producción que coprotagonizó con Fernando Colunga. La actriz y cantante confesó por qué no ha regresado a la pantalla chica pese a que recibe diversas propuestas.

“He recibido varios proyectos, sugerencias, me han invitado a hacer varias cosas recientemente. Pero tengo que decir que no ha sido lo que a mí me gustaría”, comentó la intérprete de “Ya no”, en declaraciones para el programa azteca Hoy.

Lucero explicó que no se cierra a la posibilidad de volver a la actuación, siempre y cuando le ofrezcan un papel que esté “a la altura” de su trayectoria. “Me gustaría hacer un personaje a la altura de lo que yo he hecho antes (...) Yo no puedo aceptar una novela que me parezca equis o una serie que sea más o menos”, continuó.

La artista de 51 años hizo su primera aparición en televisión en 1981, al protagonizar el melodrama infantil Chispita. La última aparición de Lucero en las telenovelas mexicanas, fue en Por ella soy Eva (2012), mientras que estelarizó Carinha de Anjo (2018), en Brasil.

