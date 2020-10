J Balvin gana premio a Cantante latino del año en ceremonia Hombre del año GQ 2020

J Balvin recibió el premio a Cantante latino del año en la ceremonia Hombres del año GQ 2020 que organizó la casa editorial Condé Nast México y Latinoamérica.

En esta segunda edición, el intérprete de “Agua” apareció en un video, ya que no fue al evento, para agradecer el reconocimiento a su arduo trabajo con la música urbana.

“Estoy agradecido, entre tantos hombres influyentes y en muchísimos aspectos, me emociona dejarme ser parte de esto”, dijo J Balvin, quien recibió los aplausos de los asistentes, entre ellos la actriz Yalitza Aparicio y la cantante Danna Paola.

El artista colombiano está pasando una de sus mejores facetas en el plano profesional, pues se encuentra nominado a 13 categorías en los Latin Grammy 2020.

“Año 2010, sueños debajo del brazo y la visión puesta en que algún día me nominarían a un Grammy. Ahora, 10 años después, todo valió la pena, nada viene gratis, lo que rápido viene, rápido se va. Siempre pensaré que es mejor una base sólida, que una rápida carrera. Hoy les puedo decir: ¡Amen los procesos y disfruten el viaje!”, escribió J Balvin en su cuenta de Instagram tras conocer que fue el artista con más nominaciones.

Pero eso no fue todo, a inicios de octubre, el intérprete sorprendió a sus seguidores al lanzar The J Balvin meal, un combo de McDonald’s inspirado en él y su particular estilo.

“Me considero un ciudadano global, pero soy de Medellín, Colombia, y esta es la primera vez que trabajan con un latino. Es una gran campaña, así que me siento muy orgulloso de ella”, comentó J Balvin en sus redes.

