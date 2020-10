Blake Jenner, actor de Glee, reconoce haber ejercido violencia doméstica

El 8 de octubre, Blake Jenner, actor que trabajó en la serie Glee, escribió un extenso post en su cuenta de Instagram aceptando y pidiendo disculpas por haber mantenido un comportamiento abusivo en el pasado.

En su publicación, el artista de 28 años hace alusión a “una situación personal que se hizo pública a fines de 2019”.

“A lo largo de ese tiempo, reflexioné sobre un período de mi vida que anteriormente había mantenido en la oscuridad por vergüenza y miedo, pero sé que esto es algo que debe abordarse, no solo públicamente, sino también en privado, con la persona directamente afectada y conmigo mismo”, escribió.

Blake Jenner, quien se hizo conocido por su personaje de Ryder Lynn en Glee, aceptó haber mantenido a su expareja en una relación de co-dependencia.

“Asumo toda la responsabilidad y rendición de cuentas por el daño que infligí durante mi relación con mi pareja anterior, emocional, mental y sí, físicamente”.

Sobre este último punto, el actor alude a la lesión que le habría provocado a su expareja al golpearla con un teléfono.

“Mi entonces compañera gritó de angustia, su ojo se cerró inmediatamente por la hinchazón del impacto del teléfono. Es un momento del que me arrepentiré por el resto de mi vida. Ella se sentó allí llorando y solo puedo imaginar el dolor, el miedo y la vergüenza que debe haber sentido en ese momento. Si pudiera hacer algo para recuperarlo, lo haría”.

Aunque Blake Jenner no menciona nombres, el hecho narrado coincide con lo que su exesposa Melissa Benoist, contó a finales de noviembre del 2019 a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Más adelante, el actor reveló que él también fue víctima de conductas violentas de parte de su expareja.

“Me arañaron. Me abofetearon. Me dieron un puñetazo en la cara, lo que provocó que me llevaran al hospital para tratarme la nariz rota. (...) Yo también he tenido que ocultar e inventar mentiras sobre muchas lesiones visibles que he sufrido a lo largo de la relación”.

Finalmente, Blake Jenner culmina su extenso texto afirmando que acude a terapia para superar su “falso sentido de masculinidad”, y pidiendo disculpas a su excompañera por todo el dolor sufrido.

Hollywood, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.