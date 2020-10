Anne Heche contó que su relación con la famosa conductora Ellen DeGeneres le trajo muchos conflictos a nivel laboral en Hollywood.

En un segmento del reality show Dancing with the stars, la actriz confesó que perdió su contrato millonario en la Twentieth Century Fox y que dejaron de contratarla por 10 años tras declararse públicamente homosexual, hecho que se llevó a cabo, al parecer, en un evento con la presentadora.

Anne Heche y Ellen DeGeneres se conocieron a principios de 1997, durante una fiesta realizada luego de los premios Óscar y organizada por la revista Variety. La atracción entre ambas celebridades fue inmediata, por lo que empezaron una relación.

La actriz invitó a Ellen como su pareja para asistir a la premier de la película Volcano en la que compartió créditos con Tommy Lee Jones y Don Cheadle. Sin embargo, la intérprete no pensó que su actuar sería mal visto por los poderosos de Hollywood.

“Llevé a Ellen al estreno y me hicieron salir (de la sala) antes de que terminara la película y me dijeron que no podía ir a mi propia fiesta post proyección por temor a que me tomaran fotos con una mujer”, contó.

“El estigma asociado a esa relación era tan malo que suspendieron mi contrato multimillonario y no hice en una película de estudio durante 10 años”, agregó.

A pesar del duro camino que vivió, Anne Heche se siente orgullosa de sus decisiones, ya que eso ha motivado a que muchas personas se sientan libres y cómodas con sus orientaciones sexuales.

“Mi historia es una historia que creó un cambio en el mundo, movió la aguja hacia la igualdad de derechos cuando me enamoré de Ellen DeGeneres”, mencionó.

