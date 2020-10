Anahí de Cárdenas: “Hoy puedo decir que estoy libre de cáncer” [VIDEO]

Anahí de Cárdenas dio una buena noticia este domingo 11 de octubre a sus seguidores. La reconocida actriz peruana utilizó sus redes sociales como Instagram y Twitter para anunciar que ya no tiene de cáncer de mama, enfermedad que la llevó a realizarse una doble mastectomía.

“Hoy puedo decir que estoy libre de cáncer. Gracias a todos los que me apoyaron dándome aliento. 5 años más para mi alta definitiva, pero hoy estoy cáncer free”, escribió en un tuit la artista e invitó a los usuarios ingresar al video de su Instagram para más detalles de su recuperación.

En el clip de siete minutos, Anahí de Cárdenas se mostró muy entusiasmada por la buena noticia, aunque señaló que el diagnostico final recién se hará en cinco años, tiempo por el cual tendrá que consumir pastillas.

“Les debía un programa. Quería contarles que ya tengo más de una semana de operada, me hicieron una segunda masectomía y una reconstrucción de mamas. Ha sido un proceso bastante doloroso, pero la buena noticia es que estoy sin cáncer”, dijo muy emocionada la intérprete.

“No se le cuenta a un paciente en remisión hasta dentro de cinco años, se tiene que tomar medicación (...) Esperando que los próximos años sean relajados. Cada seis meses me tengo que chequear los ganglios, pero en las mamas ya no me va a dar cáncer”, agregó.

Ante esto, los seguidores de Anahí de Cárdenas no dudaron en felicitarla por estar bien de salud.

“Felicitaciones por la constancia y la perseverancia en esa lucha contra este mal. Dios te bendiga en todo momento”, “Gracias a ti por dar luz a quienes padecen esta enfermedad. Eres admirable”, “Nos alegra tu felicidad. Bueno, Dios es el autor de la vida y a él las gracias por la vida, las oportunidades y la esperanza que pone en nosotros. Bendiciones”, “Excelente noticia. El chequeo es para toda tu vida. Mi papá lo hace cada año y ya lleva mas de veinte años. A seguir adelante”, fueron algunos mensajes que le hicieron llegar a la joven actriz.

