Kim Kardashian revela el motivo por el que “Keeping Up with the Kardashians” llega a su fin

En setiembre Kim Kardashian sorprendió a todos sus seguidores con una triste noticia, pues anunció que el reality, en el cual participa su familia, llegará a su final.

La afamada socialité expresó que fue difícil tomar la decisión de terminar con “Keeping Up with the Kardashians”, la serie que le dio popularidad y la llevó al estrellato.

Asimismo, contó que disfrutó de cada capitulo y nunca imaginó que su exitoso reality llegara a tener tantas temporadas.

“Este era un sueño para todos nosotros. Nunca imaginamos que llegaríamos a la temporada dos... ahora estamos en la vigésima y, a veces, necesitas un descanso”, sostuvo en una entrevista a la revista británica Grazzia.

“La razón es muy simple: necesitamos recomponernos. Ya sabes, no hemos tenido un break desde hace catorce años. Hemos grabado las temporadas seguidas, los ‘spin-off’ y creo que hemos vivido una gran vida. Y ahora tenemos hijos... y nos necesitan. Tiene mucho que ver con esto último también, pero bueno, necesitamos descansar básicamente”, agregó.

Por otro lado, Kim reflexionó sobre contenido de la última temporada debido a la pandemia del coronavirus.

“¿Será realmente interesante ver qué estábamos haciendo durante la pandemia? Estábamos tan asustados y cautelosos y compartimos cada momento de eso. Tener que estar con cuatro hijos y no tener sus amigos, ni sus rutinas, y no tener ayuda. Era un lado diferente de nosotros”, comentó.

Finalmente, reveló que al inicio de la temporada, la grabación de los capítulos lo hacían ella y sus hermanas con sus Iphones. Sin embargo, pudieron regresar a la normalidad siguiendo un protocolo de seguridad con su equipo de producción.

Kim Kardashian, últimas noticias:

