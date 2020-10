Juliana Oxenford agradece muestras de cariño tras dar a luz a su segundo hijo

Juliana Oxenford agradeció los saludos y comentarios que ha recibido en redes sociales tras la llegada de segundo hijo. A través de su cuenta de Instagram, respondió a las muestras de cariño de sus seguidores y contó detalles del nacimiento de su pequeño Mateo.

En una grabación que difundió a través de las historias de la plataforma, aseguró que no ha podido responder a todos los recados.

“Quería agradecerle por los mensajes bonitos. No les voy a mentir, no he podido leer todos. Pero aquellos que sí he logrado recibir están cargados de amor, buena onda, y me han hecho muy feliz”, indicó Juliana Oxenford.

Del mismo modo, mencionó la hora exacta en la que su hijo nació y reveló que ya no planea tener más niños luego de la llegada del pequeño.

“El lunes nació a las 2.27 del día Mateo, mi segundo hijo. Mi primer hijo hombre y el último también. O sea, María, Mateo y ahí no más. Chau fábrica”, agregó.

La periodista de ATV comentó que se siente muy feliz y que está tratando de adaptarse a esta nueva etapa de su vida: "Estoy súper emocionada, súper contenta. Recién ayer me han dado de alta. Adolorida y luchando con este tema de la lactancia materna, que es súper complicado”.

Finalmente, Juliana Oxenford se dirigió a sus televidentes y afirmó que se ausentará por un tiempo de su programa informativo para dedicar tiempo a sus dos hijos.

“Los extraño un montón, los quiero mucho. Voy a estar un tiempo dedicada exclusivamente a esto de la maternidad, que, para mí, esto será siempre mi prioridad”, expresó en Instagram.

