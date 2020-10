Brad Pitt es uno de los actores de Hollywood que tiene mayor cantidad de fans en todo el mundo. Esto debido a que a sus 56 años, continua sorprendiendo en el mundo artístico.

El protagonista de Once Upon a Time in Hollywood debutó como modelo para la reconocida marca de ropa italiana, Brioni. A través de Instagram, la empresa publicó fotos y videos de la campaña de la que el actor es embajador.

Según indica la marca de ropa, está dirigida a un público masculino que admira las prendas sofisticadas, con calidad y buen corte. La campaña se llama Leyendas de Sastrería y el fotógrafo responsable fue Mikael Jansson.

La expectativa de los fans se incrementó luego de difundirse el primer spot de la marca con Brad Pitt donde aparece modelando trajes elegantes, camisas, suéteres y sacos largos.

El video se convirtió en viral en las redes sociales. Incluso, el nombre del ex de Angelina Jolie fue tendencia en Twitter. “No se puede ser más elegante que Brad Pitt”, “Ojalá llegara a los 50 como Brad Pitt”, “No cualquiera llega a esa edad tan intacto”, fueron algunos de los cientos de comentarios de los usuarios.

Brad Pitt ha posado para varias tapas de revistas de moda como G.Q o Uommo Vogue. Sin embargo, es la primera vez que el famoso actor acepta ser el embajador oficial de una marca de ropa.

Cabe destacar que Brad Pitt no tiene una cuenta oficial de Instagram, pero las fotografías profesionales que realizó para la campaña ya se encuentran disponibles en esa plataforma.

Brad Pitt, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.