Ada Chura se reinventa y lanza su programa de radio a través de redes sociales

La cantante tacneña Ada Chura Quispe (46) se une a las plataformas digitales y anunció su programa de radio “Ada y sus amigos”, que se estrenará el jueves 15 a las 21:00 horas. Saldrá a través de la páginas web y el Facebook de OpenRadio.

Ada Chura alcanzó el éxito a finales de los noventas e inicios del 2000. Fue conocida como la voz romántica de la tecnocumbia y sus temas “Llorando tu partida”, “Te arrepentirás”, entre otros, fueron hits musicales a nivel nacional.

Ada brindó, este sábado, una entrevista al programa radial “Los estelares del sábado”, de Jessica Flores. Detalló que se ha mantenido en aislamiento durante la época cuarentena junto a su familia en Tacna.

Ada Chura, Ruth Karina y Rossy War, fueron consideradas las reinas de un género que marcó época. Ada tendrá a ambas como invitadas en su primer programa. Contó que mantiene amistad con ellas debido a que compartieron muchos viajes de trabajo.

Las tres mujeres y artistas disfrutan que el público las reconozca y mantenga vigentes. En ese sentido, hay que señalar que Ada continuaba realizando presentaciones hasta que la pandemia ocurrió.

Ella ha decidido reinventarse y tener más presencia en las redes sociales. Aún no se ha animado a hacer conciertos virtuales, pero está en el proceso de retomar su trabajo y reconoce que en los medios digitales están, por ahora, la oportunidades de trabajo.

“Me doy cuenta que hay mucha gente que me aprecia, me quiere, gracias a Dios. Amigos que me llaman y me preguntan cuándo haré un concierto, o dicen ‘Ada mándame un saludo, cuánto estás cobrando’. Eso nos da el aliento suficiente para volver”, contó Ada.

La cantante ha estado más dedicada a su hogar durante la cuarentena. Se siente feliz al lado de su esposo e hijos, pero extraña el escenario y viajar a lugares como Huancayo, Cañete, Cusco o el extranjero.

“Es difícil cantar sola ante una cámara porque no hay un contacto entre el público y tú. Yo soy mucho más de sensibilidad; las miradas, las sonrisas te motivan en el escenario. Pero creo que si uno se acostumbra puedes transmitir ante la cámara”, comentó con una amplia sonrisa, a puertas de su nuevo emprendimiento.

