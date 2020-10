Susan Ochoa: “Tuve que cancelar muchos shows y viajes que tenía programados”

Susan Ochoa visitó el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, conducido por Ethel Pozo. Allí, la cantante peruana reveló algunos detalles de cómo sobrelleva la pandemia del coronavirus, que ha causado una crisis económica en el mundo artístico.

La ganadora de Viña del Mar 2019 contó que ha tenido que cancelar sus conciertos y viajes programados durante todo este año. Sin embargo, continúa trabajando en la música para lanzar su segundo disco el próximo 2021.

“Tuve que cancelar muchos shows y viajes que tenía programados para todo este año, pero si Dios permite, el año que viene y todo esto acabe, voy a retomar mis viajes de promoción de mi próximo álbum”, expresó en declaraciones para la prensa.

Espera con ansias regresar a los escenarios. “Sueño con volver a hacer conciertos en vivo, con seguir llevando a todos mi música. Mientras, yo no he dejado el contacto con mi público a través de mis redes porque quiero seguir compartiendo. La música es lo que a mí me mueve”, agregó.

Además, está preparando su segundo concierto virtual que se realizará el 24 de octubre. También estrenará su nueva canción de género balada, “Nunca es suficiente”.

“Vienen más sorpresas, dúos, canciones en diferentes géneros para poder brindarle al público propuestas distintas. Y todo esto lo hago con mucho amor, entrega y trabajo”, finalizó la artista peruana.

Susan Ochoa se sometió a la operación de manga gástrica

Susan Ochoa mostró una renovada figura tras someterse a la manga gástrica, operación a la que se sometió para prevenir la diabetes. La cantante aseguró que se siente mejor que nunca.

“¡Son 15 kilos menos! Y no es para menos. Me hice la manga gástrica porque he intentado muchas dietas y no lograba bajar de peso, me asustaba el sobrepeso porque yo tengo familiares con diabetes. Me hice la operación y ahora me siento renovada, con más vitalidad y energía”, señaló.

