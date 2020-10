Patricia Barreto celebra que “No me digas solterona” ya está en Netflix

View this post on Instagram

Mamá llegué a @netflixlat ♥️🎬 #nomedigassolterona 1 ya se encuentra desde el día de hoy en @netflixlat para que todos podamos disfrutarla nuevamente! Ahora en varios idiomas y traspasando fronteras. De aquí a un paso que me vean Greta Gerwing, Michell Gondry y las hermanas Wachowskiiiiiiii :)✊🏽 vamoooooo Perú! 🇵🇪 . . A mi admirada amiga y directora @anialva, a mis compañeros y a todo el gran equipo de @bigbangfilmspe Muchas Gracias! Gracias Dios por ser tan bueno conmigo. ♥️♾ #nomedigassolterona2 #patriciabarreto