El 9 de octubre, el famoso ‘Rey Midas de la cumbia’, Nilver Huarac, sorprendió a su hija Antonella, al dedicarle unas tiernas palabras de apoyo por su debut en la conducción junto a su madre, Janet Barboza, para el bloque La movida de los sábados en el programa En boca de todos.

Aprovechando la transmisión en vivo, el productor de cumbia expresó cuán orgulloso se siente de su hija, al recordar un pequeño pacto que hicieron años atrás.

“Mi encantadora Antonella. Para mí seguirás siendo mi bebita. Cuando eras una niña hicimos un acuerdo que no crecerías, que te quedarías así de bebé. Pero hoy, a pesar de ese acuerdo que hicimos cuando eras una chiquita aún, ya eres una señorita profesional, muy responsable. Segura de ti misma. Muy equilibrada. Tremenda personalidad”.

Seguidamente, Nilver Huarac resaltó el gesto que tuvo su hija en medio de la pandemia por el coronavirus (COVID-19).

"Sé que estamos pasando momento muy difícil y me dijiste: ‘Papá por ahora no salgas a la calle. No te expongas, que yo voy a trabajar porque me toca devolverte lo mucho que hiciste por mí'. Ese gesto es tremendo realmente. Se te valora, mi amor. Te amo mi dulce y encantadora Antonellita, tú papá Nilver’”.

Emocionada por las palabras de su progenitor, Antonella Huarac brindó más detalles del acuerdo que hizo con su papá.

“A los tres años, me llevó al cuarto y me dijo: ‘Antonella prométeme algo’. Y yo toda chiquita le dije: ‘¿Qué cosa?’, Pero no me mientas, porque si me mientes me voy a molestar. Prométeme que no vas a crecer. [Él dijo:] ‘Te llevó a Disney si no creces’. Y yo: No voy a crecer nunca papá. Y cuando cumplí 15 años [él] estaba todo molesto porque rompí mi promesa lamentablemente”.

La hija de Janet Barboza agrega: “Lo amo un montón. Es el amor de mi vida junto a mi mamá y mi abuela. Ahora estamos en esta situación en que me gusta cuidarlo. Tanto que ha hecho por mí. Todos estos años, se ha preocupado por mi educación, por darme lo mejor y ahora me toca a mí retribuirle todo eso”.

