‘Melcochita’ tras spot del Bono Familiar Universal: “Me siento como profeta en mi propia tierra”

Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, se convirtió en tendencia en las redes luego de sorprender como la figura del nuevo spot del Bono Familiar Universal (BFU), que será otorgado por el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

El cómico se pronunció sobre las diversas reacciones que se han generado a su favor, así como también en contra de su trabajo. Según indica, el mensaje del spot aclaró las dudas de la mayoría de peruanos.

“Me siento como profeta en mi propia tierra. La gente ha tenido muy buenos comentarios y ya puedo morir tranquilo. Creo que el mensaje es claro. La gente debe entender que no puede ir al banco porque las colas son interminables, y todos debemos de colaborar para evitar más contagios de coronavirus”, afirmó el cómico para Trome.

Luego, Pablo Villanueva se refirió a sus detractores. “Agradezco el cariño de la gente, sé que me quieren bastante y he escuchado buenos comentarios sobre el comercial. Imagino que también debe haber críticas, pero no les hago caso", agregó.

Sobre cómo está sobrellevando esta pandemia, el humorista aseguró que se encuentra bien de salud, motivo por el cual puede continuar laborando.

“Me siento bendecido por tener trabajo y salud. Me está yendo bien y busco los recursos necesarios para seguir adelante, porque mis hijas son mi prioridad”, mencionó ‘Melcochita’.

Recomendó cumplir con las medidas preventivas contra el coronavirus. “No lleven el bicho a su casa y no salgan. Que no sean ingenuos”, sentenció.

