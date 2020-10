Isabel Acevedo tras ser ganadora de Divas EEG: “Ha sido todo un reto por las circunstancias que vivimos”

Una final de infarto. El concurso de baile Divas EEG 2020 tuvo como ganadora consecutiva a Isabel Acevedo, quien logró superar en la competencia a sus excompañeras de Esto es guerra: Paloma Fiuza, Rosángela Espinoza y Luciana Fuster.

La bailarina profesional se convirtió en bicampeona tras levantar la copa del programa, que logró conseguir también en el 2019. Su presentación se basó en una dramática performance de la balada “Unchained melody”, creada por el coreógrafo Deklan.

A través de Instagram, Isabel Acevedo mencionó que para ella ha sido un reto llegar a la final de Divas EEG debido a la pandemia. “Trabaja duro, en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido”, inició.

Agradeció a su equipo de trabajo. "Gracias a Peter Fajardo por convocarme en esta temporada, que ha sido todo un reto por las circunstancias que vivimos actualmente. Gracias a toda la producción de Esto es guerra”, agregó.

La bailarina aseguró que quiso transmitir “en cada baile, el esfuerzo, la disciplina y pasión por la danza”. Luego, se refirió a su familia y seguidores que la motivaron durante las galas.

“Agradezco a Dios y a mi papito que está en el cielo, siempre cuidándome, a mi mami, mi hermana y mi familia que siempre confiaron en mí (...) a mis hermosos seguidores, que siempre me acompañan y me motivan para dar lo mejor de mí. ¡Muchas gracias! ¡Sigamos cumpliendo más sueños! ¡Los límites no existen si te esfuerzas y confías en ti! ¡Sí pudimos!”, finalizó Isabel Acevedo.

