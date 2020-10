Divas EEG: revive los bailes de ‘Chabelita’, Luciana, Paloma y Rosángela en la gran final

View this post on Instagram

Hoy ha sido una noche maravillosa e inolvidable. Quise trasmitir en cada baile, el esfuerzo, la disciplina y mi pasión por la danza. En primer lugar, agradezco a Dios y a mi papito que está en el cielo, siempre cuidándome, a mi mami, mi hermana y mi familia que siempre confiaron en mí. Y eso no hubiese sido posible sin mi gran coach @deklangp @robertsantana20 @arturocalderonn @miguelburgosb A la producción por cada gala @peterfajardot @silvanabanana8 @joseluispga @carlos.francog y sobre todo a ustedes, mis hermosos seguidores, que siempre me acompañan y me motivan para dar lo mejor de mí ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sigamos cumpliendo más sueños! ¡Los límites no existen si te esfuerzas y confías en ti! ¡Sí pudimos!