Deyvis Orosco inicia grabaciones de su videoclip “Amor a primera vista” con Corazón Serrano

View this post on Instagram

Hoy empezamos la mañana muy temprano con entrevistas y seguimos con la misma energía, trabajando incansables.💪🏼🔥 ¡Prepárense, se viene un gran lanzamiento este 15 de Octubre junto a @corazonserranoperu y @jotabenz92 ! 🎥: @magalymedinav @magaly.atv