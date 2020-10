Danna Paola confirma que encontró al joven que inspiró “Oye, Pablo”

El 8 de octubre, la cantante Danna Paola se convirtió tendencia en Twitter luego de revelar que después de dos años logró reencontrarse con el joven que inspiró uno de sus más grandes éxitos, “Oye, Pablo”.

El anuncio se produjo durante la entrega de premios GQ a los hombres y mujeres que rompen esquemas en la televisión, deportes, música y otras áreas, ceremonia en la cual Danna Paola recibió la estatuilla a Cantante Latina.

Al final de su discurso, en el que adelantó que pronto estrenaría un disco realizado en casa durante la cuarentena, la protagonista de Élite se tomó unos segundos para dar la noticia.

“Es que siempre hago estas cosas, pero ya apareció Pablo por si tenían el pendiente”, dijo la estrella mexicana de 25 años, logrando los aplausos y risas de la poca audiencia presente.

Danna Paola y la historia de “Oye Pablo”

La canción, lanzada el 29 de agosto de 2019, basa su letra en una vivencia real que experimentó la famosa mexicana cuando llegó a España para iniciar las grabaciones de la serie de Netflix Élite, en 2018.

“Esto es verídico. Es literalmente el ‘fail’ épico de la vida. Nada más llegar a Madrid, le di mal mi número a un chico que acababa de conocer, que me paró en la calle y yo flipaba porque no tenía idea de quién era. Pero fue muy lindo, muy auténtico todo y muy cool”.

“Luego me di cuenta de que le di mal el número, me quería morir y me puse a buscarlo por todas las redes sociales. Mis amigas me ayudaron a buscarlo. Todavía, a la fecha, lo seguimos buscando. No aparece”, contó Danna Paola durante el evento Coca Cola Music Experience.

