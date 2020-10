En entrevista al programa Hoy, el reconocido actor mexicano Andrés García habló e la desaparición pública de su hija, Andrea García, de 44 años, quien también es actriz y presentadora de televisión.

El maduro galán de telenovelas dijo que desde hace tiempo no ve a su hija, enfatizando que la causa estaría relacionada con las cuestionables amistades que está tendría. Y ante la negativa de ella por reanudar el contacto con la familia, él optó por no buscarla más.

“Yo creo que ella no quiere aparecer. Ella tiene unas amistades muy raras. Pues la dejamos con sus amistades. No aparece porque no quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga, que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella, ni le voy a decir nada. Ya está grande”, explicó Andrés García.

La estrella de Televisa señaló que Andrea García anuló todo el contacto con su familia, incluyendo a su hermano Leonardo, con el que mantenía una relación más cercana.

“Ni con mi hermana, ni con Leonardo, ni con nadie, ella tiene unas amistades que a mí no me parecen, a lo mejor por eso no quiere aparecer”.

Andrés García no dudó en señalar que respetará la decisión de su hija: “Me preocupe un tiempo, pero quiero pensar que ella es feliz así”.

En una oportunidad anterior, el actor mexicano confesó que, junto a la madre de Andrea, la actriz María Fernanda Ampudia, solicitaron la ayuda del FBI y el ejército para encontrarla.

“Hasta ayuda al FBI hemos pedido en Estados Unidos y aquí en México hemos buscado al Ejército, que nos ha ayudado en otras ocasiones”, dijo en una entrevista al diario Basta!

