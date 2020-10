Tom Holland tiene noble gesto con sus fans tras no poder acercase a ellos para las fotos

A sus 24 años, Tom Holland se ha convertido en una estrella de Hollywood gracias a su participación en las cintas de Spiderman. Sin embargo, y a pesar de la fama que lo rodea, él demuestra mantenerse humilde y cercano -en la medida de lo posible- a sus seguidores.

El joven actor se encuentra en Jávea, aparentemente, filmando la cinta Uncharted, según informan varios medios españoles.

Al conocerse su estadía en tierras valencianas, los fans de Tom Holland no dudaron en ir a su encuentro. No obstante, no pudieron acercarse al artista como quisieron por las estrictas medidas de bioseguridad a causa del coronavirus.

Los seguidores no pudieron sacarse un selfie con el actor ni mucho menos abrazarlo. Ante esto, el intérprete buscó la manera de no decepcionarlos y los sorprendió con una publicación desde sus redes.

En forma de agradecimiento y de disculpas por no tener contacto con sus fans, Tom Holland usó su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotos en las que se le ve a él en primer plano, y al fondo, a los jóvenes que lo esperaron.

“Gracias a todos los adorables fans que vinieron hoy (8 de octubre) al set. Lo siento, no pudimos tomar ninguna foto en sus teléfonos, así que aquí tienen algunas de las mías”, escribió el actor en la descripción de las imágenes.

“¡Y es por eso que amamos tanto a Tom Holland! ¡Se preocupa mucho por sus fans!”, “Esto es tan adorable”, “¡Eres tan amable con los fans! ¡Ojalá pueda conocerte algún día! Mi lista de deseos”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios en la cuenta de Tom Holland.

