Redacción Fama

‘Raúl con Soledad’, la comedia acerca de un matrimonio que estaba a punto de romperse antes de que el Gobierno dictara cuarentena estricta, es una creación colectiva entre Wendy Ramos, Carlos Carlín y Bruno Ascenzo.

La serie atípica tiene ocho capítulos de 25 minutos, fue grabada en pandemia y sin guion. “Cuando Carlín se mete a su personaje no sale más. Regresé a mi casa y dije: '¿En qué me he metido? ¿Acaso soy improvisadora? Pero empezó la magia”, sostuvo Wendy Ramos en una conexión por Zoom con la prensa, con preguntas enviadas con anterioridad. “Como los ministros”, bromeó Ascenzo, quien dirige la serie de Tondero que se estrenará por Netzun el 17 de octubre.

“Yo no tenía ninguna duda (de que iba a funcionar grabar sin guion). Desde el año 90 que nos conocemos con Wendy, tomábamos buses y la línea 2 regresando del canal 4. Entonces, ¡cómo no nos íbamos a leer! Tenemos los mismos años de Raúl y Soledad, es un matrimonio lo que tenemos nosotros dos, de alguna manera”, agrega Carlín.

La historia de este matrimonio de 27 años que no se soporta, pero que tienen que vivir juntos, también aborda la crisis económica, el desempleo y la posible venta de la casa en común. “Nos sentíamos privilegiados de ver la química de los dos. Hubo un viaje en esta pareja, caídas, levantes. Creo que hay que tomar las cosas con humor en estas épocas tan complicadas, pero la serie también toca temas sensibles. Ojalá logremos no solo hacer reír, sino reflexionar”, sostuvo Ascenzo.

El rodaje

Wendy Ramos y Carlos Carlín grabaron durante ocho días en orden cronológico. “La locación fue desinfectada al inicio, y a las personas más vulnerables (que vivían en la casa) las mudamos a un hotel. A todo el personal –éramos aproximadamente 18 personas– se le hizo las pruebas al inicio y al final. Es algo que nos exigen, pero por suerte todos salimos negativos”, dijo el productor, Jorge Constantino.

La serie tendrá un preestreno en el Autocinema de Tondero, productora de varios títulos nacionales taquilleros, pero que fue una de las más cuestionadas por la demora en pronunciarse sobre las denuncias contra Frank Pérez-Garland, director que dirigió a Wendy Ramos, Carlín y Ascenzo, en diferentes secuelas de la comedia musical Locos de amor.

“Nosotros sí hemos comunicado a nuestros trabajadores que ya no contrataremos a Pérez-Garland en nuestros proyectos venideros ni contrataremos a cualquier otra persona a la que se le identifique conductas como las que se han denunciado. Hemos tomado varias iniciativas y tomaremos medidas adicionales para prevenir en el trabajo actos de acoso sexual”, fue la última respuesta de Tondero a raíz de un artículo de elfoco.pe. Pero los actores no respondieron preguntas al respecto en el enlace por Zoom.

De lo que sí hablaron es de ‘los nuevos tiempos’ del arte vía streaming. Para Carlín significa una oportunidad “gigantesca” para jóvenes directores o productores. “Podemos hacer muchas cosas más. Que aparezcan más cosas y que mucha más gente joven proponga proyectos. Esta es una herramienta para que su creatividad se dispare. Como dice Wendy, (el arte) es la florcita en la pista rota”.

Series TV, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.