Paulina Rubio sobre su polémico video en Instagram: “Fue desastroso, pero aprendí de ello”

Paulina Rubio compartió un emotivo video desde su cuenta de Instagram para hablar de lo mal que la pasó tras recibir duros comentarios el pasado mes de abril por el polémico concierto virtual que ofreció para ayudar a las personas a tomar conciencia sobre el peligro del coronavirus

Como se recuerda, la reconocida artista mexicana fue parte de la iniciativa One World Together at Home donde interpretó “Ni una sola palabra”. Sin embargo, su actuación causó controversia porque usuarios indicaron que tenía un aspecto descuidado, actitudes extrañas e incluso se olvidó de la letra de su canción.

Ante esto, los usuarios lamentaron el comportamiento de Paulina Rubio y deslizaron que ella habría consumido alguna sustancia extraña para atreverse a dar ese tipo de espectáculo.

Tras este incidente, la personalidad de 49 años se pronunció desde su Instagram para reconocer que cometió un error y aprendió de ello. Sin embargo, resaltó que el bullying cibernético le hizo mucho daño.

“Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser una persona famosa, soy alguien que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata y la riego y de verdad aprendo de mis errores; entonces, lo que empezó como un concierto en vivo, como una iniciativa para poner mi granito de arena resultó en uno de los peores días de mi vida”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Fue desastroso, pero aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho es mentira, pero no estoy aquí para justificarme ni pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos sean grandes y vean esto sepan de dónde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades, que son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y me ha hecho”, agregó Paulina Rubio.

Asimismo, la publicación estuvo acompañada de un texto donde también reconoció su mal accionar y de cómo le afectaron las críticas en redes.

“Yo soy Paulina Rubio, una mujer como tú, un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mí me transformó. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva escribiéndola con la tinta de la alegría que nos regala, el estar vivos. Hay Paulina para rato, para eso he trabajado tantos años. Me he caído y hoy me levanto de nuevo. Mi futuro es y siempre será la música. Así es la vida llena de esperanza y fe”, escribió en Instagram.

Paulina Rubio, últimas noticias:

