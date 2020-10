Paloma Fiuza congelará sus óvulos para convertirse en madre

Paloma Fiuza confesó algunos de sus planes más íntimos al lado de su actual pareja, Sergio García, con quien tiene un año de relación sentimental. La modelo de origen brasileño detalló sus deseos de convertirse en madre en el futuro, pues sus trabajos y contratos no se lo permiten por el momento.

En conversación con El Popular, la integrante de Esto es guerra aseguró que tenía pensado iniciar su tratamiento de fertilidad este año, pero la pandemia del coronavirus retrasó su proyecto. “Este año se frenó todo por el tema de la COVID-19, de repente más adelante. Por ahora no puedo tener bebés, me encantaría, pero no se puede por el programa y las actividades físicas. Más adelante sí”, declaró.

Por otro lado, la figura de Exporto Brasil se mostró muy enamorada de su novio y contó que ambos decidieron mantener su romance en estricto privado.

"Estoy feliz. Hemos decidido no exponer nuestra relación ante el público, estoy en un etapa muy buena en lo profesional, estoy tranquila en el corazón, es lo más importante lo que te da paz. Cada uno tiene derecho a guardar privacidad, aunque sé que soy pública, creo que fue la mejor decisión”, comentó Paloma Fiuza.

