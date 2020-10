Mon Laferte tras ser nominada a los Latin Grammy: “No me imagino un mundo sin música, sería muy triste”

Los artistas no atraviesan sus mejores momentos debido a la pandemia del coronavirus, pues las medidas sanitarias contemplan la restricción de espectáculos en vivo. Sin embargo, para la cantautora Mon Laferte, el periodo de aislamiento social fue una oportunidad para seguir nutriendo su carrera musical.

Con dos nominaciones a los premios Latin Grammy 2020 y una canción recién estrenada a lado de la estrella mexicana Alejandro Fernández, la intérprete de origen chileno detalla lo importante que es la música para ella y lo que significa en su vida.

“La música es demasiado importante para mí, por lo menos”, comentó la cantante, de nombre verdadero Norma Bustamante, a la revista People en Español. “No me imagino un mundo sin música, sería muy triste”, añadió.

Mon Laferte también se refirió a su experiencia al trabajar con el popular ‘Potrillo’, con quien tuvo que coordinar a distancia debido a la crisis de salud mundial.

“Mi compañía disquera me pregunta si me gusta Alejandro. Y dije ‘por supuesto’, ¿a quién no le gusta Alejandro Fernández? Tiene una voz superprivilegiada, es un súper artista. Fue un regalo en realidad para mí. No sabía que yo podía algún día llegar a cantar con Alejandro. Me siento muy agradecida por su generosidad y su talento”, continuó.

Sobre sus nominaciones a los Latin Grammy, Mon Laferte confiesa que la noticia la tomó por sorpresa, porque los sencillos “Biutiful” y “Chilango Blues” no pertenecen a ningún álbum. “Son canciones que fueron lanzadas para más el fan, la gente que sigue más mi música y les quise compartir esas canciones como un regalo”, aseveró.

