Josetty Hurtado supera el millón de vistas en Tiktok con maquillaje de Betty, la fea [VIDEO]

Josetty Hurtado está muy contenta, ya que el video de Tiktok donde se maquilla idéntica a la protagonista de Betty, la fea se viralizó y logró superar el millón de vistas.

Por medio de su cuenta en Instagram, la joven influencer compartió un mensaje para agradecerles a sus fans por el apoyo brindado y expresar lo complacida que estaba con el resultado de su trabajo en este clip.

“Muchísimas gracias, cuando me enviaron el tiktok de Zoran (famoso maquillador profesional) dije ‘No hay forma, eso es muy difícil, no la hago', pero la palabra dice challenge (reto) y soy una persona de retos, entonces me dije ‘Vamos a ver’. Tomé aire y di todo lo mejor de mí para que saliera lo más idéntico posible. Debo decir que con este tiktok me siento satisfecha. ¡Valieron la pena tantas horas!”, escribió la hija de Andrés Hurtado.

Josetty Hurtado también se animó a brindar algunos detalles sobre cómo fue el proceso de realización del material de Tiktok inspirado en la famosa telenovela protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

“Fueron 8 horas en total. Filmar a diario otros videos de make up (maquillaje) me demoran tres horas y editar otras tres a cuatro horas, ¡pero no es tan complejo como esto! Hacer que sincronicen los labios con movimientos de manos, cabeza y difuminados no es un trabajo fácil. Además, hay que sacarse la base más de una vez y volver a hacer el maquillaje, al menos desde mi experiencia”, relató en su Instagram la joven, quien reafirmó que continuará creando contenido similar para sus seguidores en redes sociales.

