Gian Piero Díaz tras llegar al millón de seguidores en Instagram: “No creo que yo sea un influencer” [VIDEO]

A tan solo un año de haber creado su cuenta de Instagram, Gian Piero Díaz manifestó su alegría por haber llegado al millón de seguidores en la popular red social.

El conductor de Esto es guerra se mostró sorprendido, ya que, según él, no es una persona muy activa o entretenida como para llamar tanto la atención.

“Contento y agradecido con toda la gente que me sigue, que está allí, que le gustan las cosas que pongo. La verdad considero que no es muy entretenido comparado con lo que todo el mundo cuelga, pero sé que las personas que realmente me quieren, respetan que yo no exponga a mi familia, que no exponga mi casa o las cosas que hago con ellos”, indicó para América Espectáculos.

Asimismo, Gian Piero Díaz dejó en claro que no se cree un experto en redes sociales ni mucho menos un influencer en Instagram.

“No creo que yo sea influencer. Creo que el influencer tiene un perfil muy distinto al que yo puedo tener. De hecho son muy activos y yo no lo soy pero siempre es una manera de estar en contacto con el público, que sepa más o menos qué es lo que estamos haciendo”, añadió el presentador de Esto es guerra.

Gian Piero Díaz, ‘El cuerazo del año’

A través de Instagram, Gian Piero Díaz compartió una imagen de hace 21 años donde aparecía en la portada de la revista Gente. En dicho post se pudo ver que el conductor de Esto es guerra fue considerado como ‘El cuerazo del año'.

“Hace exactamente 21 años, recibí la sorpresa de ser considerado el cuerazo del año, en esa época la votación era por llamada telefónica”, escribió el presentador de televisión.

