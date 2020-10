Gian Marco Zignago: “Nada supera un concierto en vivo”

En entrevista con el medio mexicano M2, el cantautor peruano Gian Marco Zignago dijo que la interacción entre el artista y sus fans ha evolucionado gracias a la tecnología y las redes sociales, pero no hay nada que iguale a un concierto en vivo. “Le ha agregado más. El hecho de tener una comunicación directa con alguien o comentar algo. En una firma de autógrafos, en un meet & greet, también hay esa suerte de compartir con los fans, pero no hay nada más lindo, creo que nada supera un concierto en vivo, por más que tengas el contacto directo con el fan o hables con él en un live en Instagram. El contacto en el show en vivo es lo que nos une”, declaró.

Respecto al reciente lanzamiento de su tema “Prefiero vivir sin ti”, que da pie a su decimosexto álbum de estudio, comentó que para todo artista es importante reinventarse pero sin dejar de hacer el género de música que ama. “Considero ser un artista que hace la música que tiene ganas de hacer, no la que tengo que hacer porque está de moda. No me siento ahí libre, la música es libertad”, señaló.

“Hay que arriesgarse, hay que probar, porque la música cambia, los sonidos cambian, el software cambia, los teclados cambian. Hay que amoldarse. Si es cuestión de reinventarse, ¿cómo te reinventas dentro de lo que está pasando? Pero disfrazarte de algo que no puedes, no podría”, agregó el intérprete de ‘Hoy’.

Su sencillo “Prefiero vivir sin ti” viene acompañado por un video dirigido por Javier Fuentes. Además, se grabó en el parque nacional Joshua Tree en California, un espacio amplio que permitió que se grabara sin poner en riesgo a ninguno de los participantes.

“Es una canción que forma parte de un disco nuevo que voy a sacar en febrero. Es un álbum que me gusta mucho. La onda de esta canción tiene mucho que ver con los arreglos de los años sesenta, de esa época donde se solían hacer las baladas pop con arreglos de metales. Es un coro muy fuerte, un coro que sueño escucharlo cantar en vivo por la gente, y da pie a ese siguiente paso, que es seguir estando en la industria de la música. El segundo sencillo llegará en noviembre y el tercero, en enero”, explicó.

