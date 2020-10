Ester Expósito rechaza parecido con su personaje en Alguien tiene que morir: “No me identifico en nada”

La estrella de Élite Ester Expósito habló acerca de su papel en la serie Alguien tiene que morir y marcó distancia de su interpretación como Cayetana. Para la actriz de 20 años, la producción ambientada en los años 50 expone la homofobia y cosificación de la mujer en la sociedad de España de aquella época.

“Primero, ser una mujer objeto o florero que está para agradar o ser lo que de ella se espera y, segundo, esa cosa egoísta y caprichosa que tiene cayetana, que no mide las consecuencias de sus actos porque no se le ha enseñado, forma parte del bando al que no se va a cuestionar”, declaró Ester Expósito, en conversaciones con la agencia EFE.

Pese a establecer las diferencias entre su rol y quien es realmente, la madrileña destaca que aprendió mucho sobre el pasado de su país. “...No me identifico en nada con ella, pero también pude disfrutar de construir el personaje desde la distancia y la lejanía, pude acercarme a ese momento de la historia”, comentó.

La historia del personaje de Ester Expósito se entrelazará con la de Gabino, interpretado por su pareja Alejandro Speitzer, a quien precisamente conoció al ser convocados por el director Manolo Caro, en 2019.

