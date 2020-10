Peter Gene Hernández, conocido como Bruno Mars, es uno de los artistas más consolidados en el mundo musical, debido al gran talento que ha demostrado a lo largo de su carrera en sus diferentes producciones como cantante, compositor, productor musical y coreógrafo.

A sus 35 años, los cuales cumple este 8 de octubre, Mars ha ganado varios premios y reconocimientos: diez premios Grammy, tres Brit Awards y tres MTV Europe Music Awards. Además, en el 2013 fue considerado por Billboard el sexto mejor compositor de ese año.

Inicios de Bruno Mars

Bruno Mars es un estadounidense originario de Honolulú, Hawái. Se formó dentro de una familia de músicos y a una edad temprana empezó a componer sus primeras canciones. Asimismo, se desenvolvió en la actuación realizando imitaciones en los diferentes escenarios de su pueblo natal a lo largo de su niñez.

Al terminar la secundaria, se mudó a Los Ángeles, California, para continuar con su carrera artística, la cual se ha caracterizado por tener una amplia variedad de estilos y elementos de géneros musicales inspirados en el reggae, funk, R&B, hip hop, rock, entre otros. Entre los artistas que fueron los referentes e influencias para Bruno durante sus inicios están Elvis Presley y Michael Jackson.

Bruno Mars y su amplia trayectoria

El cantante de Locked Out Of Heaven ha estado ocupado en diferentes proyectos musicales, los cuales lo han llevado a estar entre los primeros puestos de popularidad y vender un millón de entradas para una de sus giras en menos de 24 horas.

Hasta la actualidad, sigue recogiendo éxitos con sus canciones más populares, aunque es difícil elegir entre la favorita del público. Por ello, hemos recopilado las 10 canciones más exitosas a partir de sus vídeos más populares en Youtube.

Las 10 canciones más exitosas de Bruno Mars

1. Locked Out Of Heaven

2. The Lazy Song

3. That’s What I Like

4. Just The Way You Are

5. 24K Magic

6. Grenade

7. When I Was Your Man

8. It Will Rain

9. Treasure

10. Versace On The Floor

