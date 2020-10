Bella Thorne: datos curiosos de la exchica Disney

Bella Thorne, una de las actrices juveniles más famosas de los últimos años, ha dado un gran giro en su carrera artística.

En el 2010 saltó a la fama con la serie Shake It Up, de Disney, en la que encarnó a una bailarina y cantante adolescente. En esta misma producción coprotagonizó junto a la actriz Zendaya.

Este 8 de octubre, la actriz cumple 23 años y vamos a mencionar algunos datos interesantes que no sabías sobre ella.

Empezó su carrera cuando era una bebé

La exchica Disney inició su carrera frente a cámaras a muy temprana edad. Cuando tan solo era una bebé ya había sido elegida para rodar anuncios y tomarse fotos publicitarias.

No estudió baile antes de participar en Shake It Up

Bella Thorne no se había formado como bailarina antes de comenzar a coprotagonizar la serie de Disney Shake It Up: esto es bastante impresionante e imprevisto, ya que todos quienes han visto la serie pensaron que ella era toda una profesional desde niña cuando comenzó la serie.

Ama a los animales

La reconocida actriz juvenil no solo se ha ganado el cariño de sus fans por su talento, sino también por ser una gran protectora de los animales. Thorne tiene tiene dos perros, un gato y una tortuga.

Katy Perry es una de sus influencias musicales

Bella Thorne aparte de ser actriz, también es cantante. En algunas oportunidades reveló que tiene como influencia musical a Katy Perry. Asimismo, Kesha y Destiny’s Child también fueron su fuente de inspiración en la música.

Por otro lado, admira a las actrices Emma Watson y Natalie Portman. Ambas han sido referentes para su carrera artística.

Es activista

La famosa actriz y cantante además es activista feminista y de los derechos LGTBIQ+. Incluso, confesó en una oportunidad que es bisexual. Esto sucedió cuando una fan le preguntó por Twitter la razón por la que aparecía besando a una mujer en una publicación de Snapchat. La artista inmediatamente reveló su opción sexual.

Es escritora

La actuación, el canto y el baile no son los únicos talentos que destacan a Bella Thorne. En el 2014 publicó su primer libro Autumn Falls.

En el 2015 lanzó Autumn’s Kiss e, inmediatamente, en el 2016 volvió a sorprender a todos sus seguidores al publicar su tercer libro Autumn’s Wish.

Luego de tres años, Thorne vuelve a escribir otro libro y lanza The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray, en el 2019.

