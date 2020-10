Wendy Ramos presenta el avance de la serie Raúl con Soledad junto a Carlos Carlín [VIDEO]

A través de sus redes sociales, Wendy Ramos mostró a sus seguidores el primer avance de la serie Raúl con Soledad, donde comparte roles con Carlos Carlín.

La recordada Wendy de la popular serie Pataclaun también anunció que la producción, rodada durante la cuarentena, será estrenada mediante la plataforma Netzun este 17 de octubre.

Ramos y Carlín se juntaron nuevamente para contar una historia no muy lejana de la realidad. La trama relata la separación de Raúl y Soledad tras 20 años de relación.

Sin embargo, son obligados a convivir bajo el mismo techo debido a la llegada de la pandemia por el coronavirus. Durante ese tiempo en cuarentena, compartirán divertidas experiencias.

En su publicación de Instagram y Facebook, la actriz dejó un extenso mensaje expresando su alegría por esta producción y haber trabajado con su compañero en Pataclaun.

“Carlos Carlín y yo cumplimos un sueño mil veces postergado de hacer algo así. No puedo creer que por fin lo logramos. No es una comedia, no es un drama, es una mezcla de todo, como en la vida”, escribió.

“Estoy muy, muy, muy feliz con esto. Espero con todo mi corazón que les guste tanto como a nosotros”, agregó.

