Sherlyn anunció que logró salir del estado caribeño antes de la llegada del huracán Delta. La actriz mexicana fue una de las personas que tuvo que buscar la manera de salvaguardar su integridad y la de su pequeño ante el mencionado fenómeno natural.

La artista compartió su arribo al aeropuerto Cancún, donde abordó el último vuelo con destino a la Ciudad de México.

Momentos antes de subir al avión, mencionó que prefirió salir del lugar turístico para no arriesgar a su hijo, quien nació hace apenas unos meses.

“No me quedé tranquila de estar aquí en pleno huracán con André. Estoy tratando de salir de Cancún, no me quiero arriesgar a los vientos, los vidrios y esas cosas con un bebé”, mencionó en sus historias de Instagram.

Posteriormente, la famosa mexicana informó que ya se encuentra en su casa a salvo, en compañía de su niño y en espera de que la emergencia concluya. Asimismo, le deseó el bien a los habitantes de Quintana Roo.

“Si hubiera estado sola quizá me hubiera quedado con mis amigas a pasar el huracán juntas, por la aventura juntas o yo qué sé, pero con el bebé cambia totalmente... tuve mucho susto la verdad, ni siquiera me lo pensé, no me dio tiempo ni de futurear, fue de pensar cómo se resuelve y cómo salimos de aquí”, concluyó Sherlyn.

