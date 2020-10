Rod Stewart revela que intentó reconciliarse con Elton John en varias ocasiones

Elton John y Rod Stewart se han mantenido alejados durante varios años debido a los constantes desaires entre ambos; el último fue cuando el cantante de rock criticó la gira de despedida de su colega en 2018.

En una reciente entrevista con Chris Evans, para el podcast How to Wow, Rod Stewart reveló que ha intentado en varias ocasiones retomar su amistad con Elton John, pero este lo ha ignorado. “Le mandé un mail y no me lo contestó”, inició el rockero.

Stewart aseguró que le ofreció ir a ver fútbol con los hijos de Elton, pero al intérprete de Nikita tampoco le interesó esta idea. “Quiero mucho a Elton, pero no nos hablamos ahora. Hemos tenido una pelea porque critiqué su gira y dije que era un robo de dinero. Le envié un correo electrónico y le dije: ‘¿Qué? ¿Otra más querido?’, y no me contestó nada”, explicó.

Los polémicas declaraciones que aumentaron la rivalidad entre ambos sucedió en el programa Watch What Happens Live.

“Decir ‘me voy a retirar’ suena a querer vender entrada. Es deshonesto. Eso no es rock and roll... Yo nunca hablé sobre la jubilación, y si me retiro, no voy a hacer un anuncio", fueron las palabras de Rod Stewart sobre el show de Elton John.

Por su parte, el intérprete de “Rocket man” no se pronunció al respecto. Los dos artistas han sido muy competitivos, pero también tenían una amistad de más de 50 años.

Rod Stewart, últimas noticias:

