Paloma Fiuza sobre su competencia en Divas EEG: “Todas son rivales fuertes”

A menos de un día de realizarse la gran final de Divas, reality de baile de Esto es guerra, la brasileña Paloma Fiuza conversó con la prensa sobre cómo vive las horas finales antes del concurso de canto.

En la cuarta edición de Divas, Paloma deberá enfrentarse en la pista de baile a Isabel Acevedo, - reina vigente- , y esperar a la ganadora de la sentencia entre Luciana Fuster y Rosángela Espinoza.

“No saben cómo lo disfruto (la competencia). Para mí todas las chicas son rivales fuertes. El día de mañana (jueves 8), quien esté más concentrada y la que se equivoque menos será la ganadora”, dijo Paloma, quien considera a Luciana Fuster como la revelación del concurso.

En otro momento, la ‘guerrera’ contó que su formación en ballet clásico le ha sumado en su carrera como bailarina. “Me ayudó un montón en el axé, no era la típica bailarina de axé, mis movimientos no eran sucios. Todo lo contrario, era una bailarina de axé con movimientos muy limpios”, añadió.

La final de Divas EEG se emitirá este jueves 8 de octubre, luego del partido de Perú vs Paraguay por América Televisión.

Paloma Fiuza feliz de ser una chica reality

Al ser consultada sobre si piensa retirarse de los realities juveniles, Paloma Fiuza aún no piensa en ello. Indicó que a diferencia de otros compañeros, ella hizo una carrera a la inversa. “Yo empecé bailando, luego hice conducción y un poco de telenovela, luego me convertí en una chica reality”.

Paloma Fiuza aseguró que le gusta su trabajo. “A mí me encanta ser chica reality, yo creo que el programa, no solo es de competencia física, es un programa de talento y hay temporadas para todo, por ejemplo, ahora hay circuitos muy largos y debemos tener un entrenamiento previo. Nosotros nos preparamos físicamente, no salimos de manera improvisada”, manifestó la participante de Esto es guerra.

“Todos los que estamos en el programa somos deportistas y atletas, pues hacemos todos los días un montón de circuitos extremos. También hay mucha gente talentosa en el programa que canta y actúa”, comentó la joven tras agradecer al público peruano por haber consolidado al programa juvenil como número uno de la televisión peruana.

“Gracias a Dios estamos primeros en el rating. A nosotros nos ven dos horas en la televisión, pero estamos citados desde temprano y el programa tiene nuestra prioridad”, agregó.

Paloma Fiuza está feliz en el amor

La bailarina admitió que lleva más de un año de romance con el empresario Sergio García, pero aún no hay planes de matrimonio ni de tener hijos. Ambos acordaron mantener su relación alejada de las cámaras.

“Hemos decidido no exponer nuestra relación en público, pero estamos felices, creo que estoy en una etapa buena en lo profesional y mi corazón está tranquilo, eso es lo más importante”, contó.

Sin embargo, Paloma Fiuza no descartó que su novio pueda asistir a la gran final de Divas como parte de una sorpresa que le podría dar el programa.

Asimismo, ella se refirió al ampay que le hicieron las cámaras de Magaly, tv la firme junto a su enamorado. “El periodista nos asustó, porque llegó y nos puso la cámara muy cerca. Yo seguí caminando y no tuve reacción, y él pensó que iban hacerme una entrevista por eso se abrió”.

“No supimos cómo reaccionar, pues estábamos paseando y aparece la cámara. Yo creo que hay que respetar la decisión de todo el mundo, y la que nosotros hemos tomado también”, argumentó Paloma tras mencionar que su pareja no se incomodaba por las indirectas o bromas que suele hacerle Facundo González dentro del programa.

“No se molesta, sabe que es parte del show, y todo es broma. Facundo es mi ex, no tengo ni un problema con él, nos saludamos y todo en buena onda”, aclaró.

Paloma Fiuza, últimas noticias:

