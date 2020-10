Meghan Trainor anuncia que está embarazada por primera vez

Meghan Trainor se convertirá en madre por primera vez junto a su pareja Daryl Sabara, actor estrella de la cinta Mini espías. La cantante de 26 años anunció la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

En su mensaje, la artista aseguró que se siente feliz de poder cumplir uno de sus más ansiados sueños. Junto a ello, compartió la ecografía del bebé.

“¡Todos saben cuánto tiempo he querido esto! Daryl Sabara y yo estamos más que felices y emocionados de conocer a esta pequeña belleza a principios del próximo año”, se lee en el post de la intérprete de “All About That Bass” que ya cuenta con más de 337.000 reacciones de usuarios.

La cantante del pop y el actor contrajeron matrimonio en diciembre de 2018, después de dos años de relación. Luego de hacerse público que se habían convertido en esposos, ambos aseguraron que estaban planeando convertirse en padres.

Sin embargo, el anuncio del embarazo se dio horas antes de la publicación en Instagram. La pareja se presentó en el programa Today Show, donde reveló que estaban esperando a su primer bebé.

“Estamos tan emocionados que no pudimos dormir. Hemos estado esperando tanto tiempo. Estaba pensando a quién le decimos primero”, declaró la joven artista.

