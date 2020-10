Manongo Mujica y Terje Evensen lanzan “Paracas Ritual”

El percusionista, compositor y artista visual Manongo Mujica, y el baterista noruego y especialista en jazz moderno Terje Evensen, presentan un nuevo y dramático paisaje sonoro: “Paracas Ritual”. Se trata de un LP doble, de edición limitada en vinilo, que magnifica la belleza del desierto y la bahía de Paracas, cuya versión digital llegará a las plataformas vía el sello Buh Records el próximo 26 de octubre.

“Paracas Ritual” es el resultado de una investigación realizada por el dúo en la costa peruana, al sur de Lima. Largas jornadas de escucha profunda y grabaciones de sonidos del desierto y la bahía son la materia prima e inspiración para este primer proyecto colaborativo, que incluye fotografías realizadas por la artista Pauline Barberi y pinturas del propio Manongo, material que fue parte de un proyecto audiovisual previo, punto de inicio y complemento de este LP doble.

Mujica es un viejo conocido de la música experimental peruana. Su sonido va de lo tribal hasta lo electrónico. Él descubrió en el desierto su capacidad para componer música desde el silencio. Terje Evensen, por su parte, es especialista en jazz moderno y música electrónica. Entre sus trabajos, destacan colaboraciones con Nils Petter Molvaer, Leo Abrahams y J. Peter Schwalm, jazzistas de renombre internacional. Ambos son bateristas, compositores y paisajistas ambientales sonoros y en su trayectoria han mostrado interés en explorar el mundo de la sinestesia: escuchar imágenes y utilizar los sonidos como material pictórico.

“'Paracas Ritual' ha sido pensado y desarrollado como un viaje hacia zonas desconocidas, como un camino secreto que nos lleva a lugares nunca antes vistos. Esta idea del sonido como canal nos adentra en el umbral de lo innominado para descubrir dentro de nosotros una experiencia sonora íntima que abre todas las posibilidades, tanto acústicas como electrónicas, para habitar el sonido del desierto en nuestro propio cuerpo. Es el sonido diseñado como una historia secreta y ritual que nos recita el mito de la creación, del origen, la expansión y dimensión épica de un paisaje sagrado. Es una búsqueda dirigida a captar y transmitir el sentimiento del sonido del desierto peruano”, afirma Manongo.

“Paracas me ha enseñado a escuchar de formas nuevas. No solo con mis oídos (ya he pasado eso). Me atrevo a escuchar con todo mi ser. Me atrevo a recorrer el camino desconocido. Con mi electrónica busco recrear los impulsos visuales que experimento al estar ahí: Miles de años de existencia transformados en una historia auditiva”, sostiene Terje.

Las cuatro piezas que componen el álbum muestran una diversidad de exploraciones que combinan sonidos electrónicos, grabaciones de campo y el uso de una amplia variedad de instrumentos de percusión, cuyo complejo montaje y narrativa generan composiciones a la manera de una banda sonora cinematográfica. “El origen”, un primer track de “Paracas Ritual” que ya puede ser escuchado en YouTube, ha sido destacado entre los nuevos lanzamientos de música experimental de la revista británica “Wire”, una de las publicaciones más importantes de música a nivel mundial.