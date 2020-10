Latin Grammy: artistas peruanos que ganaron el prestigioso reconocimiento

El próximo 19 de noviembre, desde Miami, se dará inicio a una de las ceremonias que premia a la excelencia musical. Nos referimos a los Latin Grammy 2020, que reunirá a los artistas más destacados de los últimos años, incluyendo a los peruanos Susana Baca, Afro-Peruvian Jazz Orchestra, Araceli Poma y la banda Alerta Rocket.

A poco más de un mes de la esperada gala, la cual será transmitida en vivo a través de la cadena Univision, hacemos un recuento de los artistas nacionales que dejaron el nombre de nuestro país por todo lo alto al ganar el Latin Grammy.

Peruanos que se consagraron con el Grammy Latino:

Tony Succar

El más reciente ganador fue Tony Succar, quien se alzó con dos Latin Grammy. El destacado músico se consagró en la categoría mejor álbum de salsa y productor del año por su trabajo Más de mí.

“Los triunfos son mejores cuando uno lo trabaja y suda la camiseta. Hasta el día de hoy no me lo creo cuando veo mis Grammys. De tantos productores del mundo, a mí me nombraron como el más joven de la historia de ese premio. Qué increíble es la vida y al final los disfruto porque fueron a base de mucho trabajo y sacrificio”, dijo Tony Succar a inicios de setiembre sobre sus galardones a La República.

Eva Ayllón

La cantante criolla Eva Ayllón también dio de qué hablar el año pasado. La famosa intérprete de “Mal paso” fue distinguida con el premio Excelencia Musical 2019. El encargado de anunciar a la artista fue nada menos que Gian Marco.

“Este premio para mí significa mucho. Cuando me enteré de este honor fue increíble. Se lo entrego directamente a mi país porque es al que represento y le pertenece. Les doy las gracias a todos los artistas que desde el año 50 hicieron todo lo que pudieron para mantener este folclore vivo”, manifestó notablemente emocionada la artista criolla.

Gian Marco

El primer Latin Grammy que ganó Gian Marco fue en 2005 por su producción Resucitar en la categoría mejor álbum Cantautor. Pero ahí no quedó todo, el cantante y compositor peruano más reconocido a nivel internacional también se consagró en la misma categoría en 2009 por su álbum Días nuevos y en 2012 por su disco 20 años, en el que hacía un recorrido por toda su trayectoria.

Susana Baca

Susana Baca tiene en su haber dos Latin Grammy. El primer premio lo obtuvo en 2002 con su álbum discográfico titulado Lamento negro en la categoría mejor álbum folclórico y el segundo en 2011 al colaborar con el grupo Calle 13 en el tema “Latinoamérica”.

Actualmente, Susana Baca ha vuelto a ser nominada en la misma categoría que ganó en 2002. Esta vez, la distinguida artista peruana compite con su disco A capella, el cual fue grabado por ella misma durante la cuarentena.

Tania Libertad

Al igual que Eva Ayllón, Tania Libertad también fue reconocida por sus más de 50 años de trayectoria con el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2009.

Justin Moshkevich

En 2012, el ingeniero de sonido Justin Moshkevich ganó un premio Latin Grammy en la categoría mejor banda/álbum norteño gracias a su trabajo en MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and Friends.

Oscar Stagnaro

Oscar Stagnaro logró cuatro Latin Grammy cuando participó como bajista de la agrupación Paquito D’Rivera Quintet. El primero de los galardones lo obtuvo en el 2001 y los siguientes en 2003, 2008 y 2011.

Latin Grammy 2020: el artista más nominado

J Balvin se convirtió en el artista con más nominaciones para los Latin Grammy. El cantante colombiano se encuentra disputando 13 categorías.

“Año 2010, sueños debajo del brazo y la visión puesta en que algún día me nominarían a un Grammy. Ahora, 10 años después, todo valió la pena, nada viene gratis, lo que rápido viene, rápido se va. Siempre pensaré que es mejor una base sólida, que una rápida carrera. Hoy les puedo decir: ¡Amen los procesos y disfruten el viaje!”, escribió el artista urbano en su cuenta oficial de Instagram.

Al intérprete de “Agua” le siguen Bad Bunny con nueve, Ozuna con ocho y Anuel AA, Josh Gudwin y Colin Leonard con siete nominaciones cada uno.

Latin Grammy, últimas noticias:

