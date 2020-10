La conductora de América Hoy, Ethel Pozo, utilizó las redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a su tía Martha, tras cumplirse 5 meses de su fallecimiento.

La hija de Gisela Valcárcel compartió una fotografía en Instagram sacada del baúl de los recuerdos, donde se ve a su familiar. En la descripción, expresó lo apenada que estuvo cuando partió y cuánto la extraña.

“Hoy es un mes más desde que nos dejaste. Hoy contamos 5 meses desde que te fuiste al cielo Tía Marthita. Y la verdad es que se me sigue haciendo muy injusto que ya no estés con nosotros”, escribió la comunicadora.

Así también, describió las cualidades que la hacían alguien muy especial para su familia.

“No hay noche en la que no te recuerde, no ha pasado un solo día en el que no diga por lo menos 2 veces: ‘Esto diría la Tia Marthita!’. ‘Te acuerdas qué decía la Tía Marthita!’ Y es que tus frases memorables se han quedado con nosotros”, redactó Ethel en el post de Instagram.

Como se recuerda, el pasado mes de mayo falleció la hermana de Gisela Valcárcel. La figura de América TV se mostró apenada por lo ocurrido, expresándolo en sus redes sociales.

