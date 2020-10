Ethel Pozo recuerda a su tía Martha con conmovedor mensaje en redes sociales

View this post on Instagram

Hoy es un mes más desde que nos dejaste. Hoy contamos 5 meses desde que te fuiste al cielo Tía Marthita 🙏🏼. Y la verdad es que se me sigue haciendo muy injusto que ya no estés con nosotros , con todas las ganas que tenías de vivir y de seguir a nuestro lado. No hay noche en la que no te recuerde, no ha pasado un solo día en el que no diga por lo menos 2 veces: “Esto diría la Tia Marthita! “ “Te acuerdas qué decía la Tía Marthita! “ Y es que tus frases memorables se han quedado con nosotros: “Madre es Madre y solo hay una y como yo, ninguna”. Tus bailes!! Eres y serás siempre la “Gitana, Gitana” de la Familia. La más linda, la más alegre de todas. La tía más buena del mundo, esa eres tú 💫 Y te extraño más que a nadie! Me haces falta tía, no comprendo aún porque te fuiste. Somos muy parecidas y lo sabes! Extraño nuestras conversaciones! Hay días en los que siento que aún estás aqui, pero de pronto la realidad me hace darme cuenta que no es así y me quiebro. Dome y Lua me consuelan, tus sobrinas a las que tanto amabas y engreías, como en esta foto que te pinta de cuerpo entero, para los que no tuvieron el placer de conocerte. Siempre amorosa, engriéndonos con todos tus detalles ( globos, flores, tarjetas y postres) pero sobre todo con todo ese Amor inmenso con el que viniste a este mundo. Te amo tía Marthita y te voy a amar todos los días de mi vida hasta volvernos a encontrar ❤️.