Eddie Van Halen: David Lee Roth y Michael Anthony le dan el último adiós al músico

Eddie Van Halen, el guitarrista que se convirtió en un ícono del rock, falleció a los 65 años tras padecer cáncer de garganta durante varios años.

El músico neerlandés-estadounidense dejó de existir este martes en el Hospital St. John en Santa Mónica, California. Estuvo acompañado de su esposa Janie, su hijo Wolfgang y su hermano Alex, quien también fue baterista de la banda Van Halen.

Tras la lamentable noticia, algunos de los integrantes del grupo de rock se pronunciaron a través de las redes sociales.

Entre ellos, destacó David Lee Roth, el clásico vocalista de Van Halen y uno de los artífices junto a Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Michael Anthony del despegue de la banda.

En su cuenta oficial de Instagram, el compañero de Eddie se despidió por última vez del guitarrista con un corto pero sentido mensaje.

“Ha sido un gran y largo viaje”, escribió. En la publicación, colocó una fotografía donde ambos aparecen sonriendo a la cámara.

Sammy Hagar, quien reemplazó a David Lee Roth después de que dejó la banda en los años ochenta, escribió: "Con el corazón roto y sin palabras. Mi amor para la familia "

Michael Anthony, el bajista de Van Halen desde hace mucho tiempo, se mostró afectado por la muerte de su amigo. “Sin palabras... Con el corazón roto, mi amor por la familia”, declaró.

Gary Cherone, quien tomó el micrófono de Van Halen durante un año en la década de los noventa, publicó el siguiente mensaje: “Tanto si fuiste bendecido por haberlo conocido como si no, era un alma amable y gentil. ¡Su impacto en todas nuestras vidas fue inconmensurable! ¡Su música, eterna! Mi más sentido pésame para la familia Van Halen. Te quiero Ed”

El bajista más reciente de Van Halen e hijo de Eddie, Wolfgang Van Halen, escribió un conmovedora dedicatoria a su padre.

"No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá ", señaló.

