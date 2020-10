Anahí de Cárdenas inicia proceso de recuperación tras someterse a mastectomía

View this post on Instagram

Recuperarse significa ocuparse de uno mismo. Re - ocuparse. O por lo menos yo lo veo así. ☺️ Empiezo un proceso de recuperación, de curar, de atenderme. No es fácil cuando quieres hacer cosas y fisicamente no puedes, pero respiro y pienso que es momento de parar quizás un poquito en algún momento del día. Un espacio solo para mi. El cuerpo puede parar, si, pero la mente? Para calmar la mente: meditar, respirar. Hay muchas formas de meditar. No es fácil, como cualquier deporte uno mejora con la práctica, entonces que hacer? En primera instancia poner atención a nuestra respiración. Te pregunto... ¿Has respirado conscientemente hoy? Si tu respuesta es sí, pues chócatela 😊 🙏🏼 Si tu respuesta es No, entonces te invito a que te tomes una pequeña pausa en tu día ajetreado y respira profundamente 6 veces. Te prometo que va a ayudarte en tu día. ¡Buen martes para todos! Inhala, Exhala 🙏🏼 Pd. Gracias Angie por las clases, estoy aprendiendo tanto! Pd.2. Si quieren aprender en @espacioyogape dictan unas clases bien pajas de yoga y meditación! A mi me ayudan full! Recomendadisimo! #respira #breath #yoga #meditacion #yoganidra #conciencia #curate #sana #newbeginings #nuevoscomienzos