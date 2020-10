Renzo Padilla presenta videoclip con Sheyla Rojas como protagonista

Sheyla Rojas, quien actualmente está alejada de la televisión, reapareció ante cámaras como actriz. Resulta que la exconductora se convirtió en la protagonista de un nuevo tema del cantante Renzo Padilla.

“Vamos a darnos un tiempo” es la canción que el artista peruano se encuentra promocionando con un llamativo videoclip donde participa la modelo.

Para esta producción, a cargo de Catorce & Seis, Sheyla Rojas no tuvo problemas en desenvolverse, ya el que personaje se acomodaba a sus cualidades artísticas.

La exconductora de Estás en todas manifestó que se sintió cómoda en cada escena y que el público podrá ver el trabajo final en los próximos días.

“Es la segunda vez que participo en un videoclip, pero la verdad aquí le puse mucha fuerza al papel. He aprendido que para un trabajo como este no sirve modelar sino ponerle una cuota de histrionismo porque el público cree lo que observa. Me encantó trabajar con Renzo Padilla porque es muy profesional y tiene una voz maravillosa”, señaló.

Por su parte, Renzo Padilla contó que Sheyla Rojas la sorprendió, ya que no se imaginó que, aparte de ser una buena presentadora, tendría dotes para la actuación.

“Para mí, actuar es una experiencia nueva. Sheyla puso mucho realismo a las escenas. Eso me brindó mucha confianza porque lo mío es la música. De verdad siento que el trabajo quedó muy bonito. Hemos tenido hasta discusiones, pero profesionalmente hablando. Muy agradecido con Sheyla porque nunca se quejó ni puso peros en cada escena que ha grabado”, indicó.

