Nyjah Bredda, el reggae rasta cultural vuelve con cuatro discos tras 12 años de ausencia

Uno de los abanderados del reggae nacional es Nyjah Bredda, que regresa a la escena musical luego de 12 años. El legendario grupo está de vuelta con tres discos de estudio y un disco en vivo.

Los integrantes de Nyjah Bredda, proyecto formado a finales del año 2000 y que luego de grandes momentos en la música, giras nacionales y 3 discos de estudio (El Primero Jah 2002, Dreads en babilón 2003 y Rutas de sanación 2004), decidieron tomarse un extenso tiempo de receso de 12 años.

Nyjah Bredda es considerada una de las bandas de reggae más auténtica del Perú, con un importante mensaje que nace de la cultura Rastafari y rescatando el sonido roots original jamaicano. Ahora los músicos se preparan para retomar las giras a México y Chile que quedaron pendientes por la pandemia.

Luego de habernos traído mucha música nueva y tenernos grandes sorpresas para diciembre, la banda está preparada y feliz por este gran regreso. A inicios de agosto de este 2020 el grupo lanzó dos discos “Vigente” y “Nyjah Bredda en vivo”, este último grabado en el Parque de la Exposición en nuestro show como parte de los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde tuvimos como invitado a Pablo Molina, leyenda viva de la música reggae en Latinoamérica.

La banda no descansa pues ya se encuentra trabajando en sus dos nuevas producciones que saldrán en diciembre próximo. El primer disco se titulará “Natural” y el single principal ya está siendo trabajado por Patrick Simpson aka Electric Dread, ingeniero de sonido jamaicano radicado en New York, sonidista de artistas y bandas como Steel Pulse, Maxi Priest, The Congos, Pablo Moses, Meditations, entre otros, y el segundo disco se titulará “Nyjah Bredda versiones dub”:

“La llama de Nyjah Bredda siempre estuvo encendida en el gusto y los corazones de nuestros seguidores y por ellos volvimos a los escenarios”, comenta Gustavo Ashanti, integrante fundador de la legendaria banda.

Nyjah Bredda se encuentran enfocados en difundir todo este nuevo material nacional e internacionalmente, también buscan adaptarse a la llamada nueva normalidad y ver qué les depara el destino como músicos.