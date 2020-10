Ninel Conde se comprometió con Larry Ramos: “Y sin pensarlo dije que sí”

Ninel Conde aseguró que atraviesa una de los mejores momentos de su vida, pues se comprometió con su novio Larry Ramos. Pese a los conflictos legales por la custodia de su hijo menor, la popular ‘Bombón asesino’ se muestra feliz por su próximo matrimonio.

“Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Zuma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las nueve de la noche”, declaró Ninel Conde para la revista People en Español.

La cantante narró emocionada que después de la cena le hicieron llegar un postre con pequeños letreros, en los que el empresario le preguntaba si quería casarse con él.

“Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él”, comentó la actriz y cantante de 44 años.

Ninel Conde conoció a Larry Ramos en una cena en Miami y desde entonces iniciaron un romance que ahora están próximos a consolidar, pese a que Ramos es acusado de no pagar la manutención de su hijo en México y de hacer inversiones con dinero ajeno.

“Es simpático, divertido, super cariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene super ritmo, como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo super rápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es super trabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y super maduro emocionalmente”, escribió Conde en Instagram, donde también anunció su compromiso.

