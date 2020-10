Koky Salgado, conductor de La hora del lonchecito: “Antes nos declarábamos con una canción de amor"

Todos queremos escuchar una canción que nos evoque a revivir algún momento que tenemos impregnado en la memoria y el corazón. El solo hecho de oír una melodía nos hace volver a sentir, estremece las fibras de nuestra alma. Por ello, muchas personas jóvenes, adultas y de la tercera edad han sintonizado La Hora del lonchecito, programa radial conducido por Koky Salgado, que transmite las canciones más emblemáticas de ‘La Nueva Ola’, en las voces de José José, Camilo Sesto, Leo Dan, ‘Palito’ Ortega, entre otros.

Los siete días de la semana, de 4:00 a 8:00 p.m. por radio La Inolvidable, el presentador se reúne con los radioyentes para llevarles unas horas de entretenimiento y alegría, con música, anécdotas de cantantes y ahora también con el Bingo Inolvidable (domingos 6:30 p.m.).

En conversación con La República, Koky Salgado habló sobre su entrañable afecto por la radio, sus mejores recuerdos con reconocidos artistas y la trascendencia que tuvieron estos gracias a su notable talento.

La hora del lonchecito lleva 44 años de creación y 17 transmitiéndose de manera ininterrumpida por La Inolvidable ¿A qué se debe esta conexión con el público?

Uno es la música y dos el plus, la información que damos sobre estos artistas tan relevantes de la década de los 70 y 80 ¿Cómo nació una canción?, ¿Cómo se juntó el trío Pandora? Nino Bravo se llamaba Luis Manuel Ferri Llopis y Chayanne tiene una autopista a nombre suyo en Puerto Rico, esas cositas que cuento le agrada a la gente y, más aún, la música porque trae nostalgia, añoranza, acaricia al alma.

En una entrevista pasada, comentó sobre el resurgimiento del programa “Lo único que hice fue desempolvar canciones”...

No solamente se desempolvaron canciones, sino que se generó toda una industria de música del recuerdo, comenzaron a abrirse locales, los músicos revivieron sus canciones, Los Doltons, Rulli Rendo, Los Belkings, Los Pasteles Verdes, resurgieron como el ave fénix y empezaron a contratarlos en todo el Perú.

En ‘La hora del lonchecito’ se escucha ‘La Nueva ola’ y por ello gran parte de los oyentes son personas mayores. Sin embargo, hay muchos jóvenes aficionados a esta música...

Eso es porque sus padres les han transmitido su gusto musical. A mí me sorprende porque llama al programa gente joven, me dicen ‘señor Koky, ¿puede poner esta canción?’, yo pregunto ‘¿qué edad tienes?’ y me responden 20 o 22, entonces les consulto ‘¿Cómo has aprendido a escuchar esta música?’ y me contestan ‘¡Ah! Por mis papás’.

Muchos jóvenes escuchan más las canciones del recuerdo cuando están enamorados ¿Cree que estar enamorado o enamorada hace que uno disfrute más la música?

El enamoramiento es base porque estas canciones son de amor. Antes, por la incertidumbre y el temor, no teníamos palabras para decirle a nuestra pareja, era un poco más cohibido el asunto sentimental, entonces nos declarábamos con una canción. Tú escuchas a Camilo Sesto y te enamoras, con un tema de Juan Gabriel, como “Amor eterno”, le estás diciendo a tu pareja ‘te amo incondicionalmente’. Esos temas son exacto lo que un enamorado o enamorada le quiere decir al otro.

Usted lleva décadas en la radio ¿Hasta cuándo se ve trabajando en ella?

Dios mediante, hasta que me dé salud, yo nací para la radio. Todo esto viene con mi padre Wilmer Salgado que está en el cielo, él y el ‘Tío Ronco’ fueron mis maestros, me decían ‘Sé natural, habla como tú sientes’. No pretendo ser un locutor, sino un amigo, un integrante de la familia y contarles anécdotas que no solo he leído en biografías, sino que he vivido por las entrevistas que realice a ‘Palito’ Ortega, Leo Dan, Armando Manzanero o Camilo Sesto.

¿Cuál ha sido el momento más feliz y complicado a lo largo de toda su carrera?

He tenido muchas satisfacciones, en principio el conocer a muchos artistas que antes eran mis ídolos y ahora son mis amigos. Por ejemplo cuando entrevisté a Dyango y comenzamos a trabajar juntos nació una amistad, lo llegué a conocer más como persona... Momentos difíciles no creo, al contrario, La Inolvidable está recibiendo muchas muestras de cariño de los oyentes y gracias a Dios nos encontramos siempre en el top de la radio.

¿Y cómo fue que Leo Dan se convirtió en el padrino del programa?

Una semanita en el aire y llegó, fue a una entrevista para Radiomar Plus, lo vi y le dije ‘señor Leo, yo toco esta música del recuerdo y usted es uno de los más solicitados en el programa, ¿Podría ser padrino de La hora del lonchecito?’ y de arranque me dijo ‘cómo no, ahijado’. Él es un hombre fabuloso, a parte de que es muy apegado a Dios es sencillo, humilde y nos trajo mucha suerte en el programa.

Tanto él como los artistas de ‘La Nueva ola’ destacaban por su gran nivel de interpretación...

Esos eran genios, Leo Dan, ‘Palito’ Ortega, Ricardo Montaner, Roberto Carlos, escribían canciones que pasan de generación en generación. Ellos grababan dos Long Play por año y, de los dos discos, la mitad eran goles, se escuchaban fuerte en las radios, ahora pídele a un artista que saque un éxito y tiene que pasar mucho tiempo. ¿Por qué esas canciones del ayer traspasan fronteras de tiempo y espacio? Porque los artistas escribían con la mano en el corazón, no como hacen ahora los artistas, con la mano en el bolsillo, esa es la diferencia.

Ahora que estamos en medio de una pandemia ¿Qué misión desempeña la radio?

Una de las mejores alternativas en estos días de confinamiento ha sido la radio, siempre ha habido una voz amiga de un locutor que te ha estado acompañando. Para nosotros es un honor llegar a más hogares, ahora todos están reunidos en casa, quieren entretenerse y prenden su radio, su música favorita del recuerdo, entonces hemos llegado como un bálsamo, como un oasis.

Ahora han implementado también el Bingo Inolvidable...

Nosotros (los de radio La Inolvidable) nos reunimos y dijimos ‘estamos llegando a más hogares con nuestra música calmando el ambiente '¿Qué más podemos hacer?’ Y por ahí alguien dijo ‘Vamos a hacer el Bingo Inolvidable’, entonces salió la idea de hacer este juego tradicional, yo canto los bolos del bingo y la gente en su casita juega su cartón, nos envían fotos y eso es bien emotivo. Jugamos todos los domingos a las 6:30 p. m. Sabemos que estamos cumpliendo, con entretenimiento, música y palabras positivas.

¿Qué canción podría darnos esperanza en estos tiempos?

Todas las canciones de amor. Las canciones que te llevan a tu pasado te dan ganas de vivir. La palabra recordar proviene del latín recordari, re que significa de nuevo y cordis, corazón, entonces, si yo digo ‘te voy a recordar’ es porque te voy a pasar de nuevo por mi corazón. A través de nuestras canciones, los que nos escuchan están pasando por su corazón momentos de su juventud, su adolescencia o su niñez.

