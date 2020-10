J Balvin se convierte en el primer latino en tener un combo de McDonald’s con su nombre

Un logro tras otro. Luego de batir récord por ser el artista con más nominaciones a los premios Grammy, J Balvin no deja de sorprender a sus fanáticos en todo el mundo y acaba de lanzar The J Balvin meal, un combo de McDonald’s inspirado en él y su particular estilo.

De esta manera, J Balvin sigue los pasos del rapero Travis Scott y del exjugador de baloncesto Michael Jordan. El artista colombiano manifestó su emoción por la reciente colaboración con la multinacional durante una entrevista con Complex, uno de los medios más representativos de la cultura pop de Estados Unidos.

“Me considero un ciudadano global, pero soy de Medellín, Colombia, y esta es la primera vez que trabajan con un latino. Es una gran campaña, así que me siento muy orgulloso de ella”, comentó.

McDonald’s apunta a innovar con una apuesta de diversidad étnica y es por ello que esta vez eligió a J Balvin. “Cuando me llamaron diciendo que querían trabajar conmigo, inmediatamente dije que sí porque se conecta conmigo y con mi infancia. Siempre he sido un gran admirador. Es una locura tener tu propia comida”, puntualiza la voz detrás de “Agua”.

El combo que lleva el nombre de J Balvin consta de una hamburguesa, papas fritas y un batido con galletas. Para el medellinense, sus seguidores disfrutarán de una experiencia única al probar el J Balvin Meal.

“El menú me permite conectarme con personas que no conocen a J Balvin, es beneficioso para todos. Se trata de conectarse para hacer esto más grande”, asegura.

