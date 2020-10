Hijo de Eddie Van Halen confirma la muerte del guitarrista: “Cada momento con él fue un regalo”

Wolfgang, hijo del fallecido guitarrista Eddie Van Halen, confirmó a través de redes sociales la muerte del músico y difundió un sentido mensaje dedicado a su padre.

El fundador de la legendaria banda de rock Van Halen perdió la vida este 6 de octubre debido a un cáncer de garganta que se extendió a su cerebro y otros órganos vitales.

Según información que publicó el portal TMZ, el músico falleció en un hospital de Santa Mónica, California en compañía de su esposa, hijo y familiares cercanos.

Tras difundirse la lamentable noticia, Wolfgang decidió compartir en Instagram un escrito sobre su padre Eddie Van Halen, el cual conmovió a sus miles de seguidores.

“No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre Edward Lodewijk Van Halen ha perdido su larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana. Fue el mejor padre que he podido tener. Cada momento que compartí con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que me vaya a recuperar de esta pérdida. Te amo mucho, papá”, escribió.

El único descendiente de Eddie Van Halen tiene 29 años y siguió los pasos de su padre, uniéndose a la banda Van Halen como bajista en el año 2006, siendo el reemplazo de Michael Anthony.

Su nombre fue un homenaje al compositor de música clásica Wolfgang Amadeus Mozart, personaje que era muy admirado por el ahora fallecido guitarrista.

