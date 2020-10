Un Día en la Vida, la banda peruana que le rinde tributo a The Beatles desde 1990, tendrá una ventana internacional a través del streaming (el viernes en Joinnus Live), una de las cosas que rescata Edmundo Delgado de la crisis (días antes de la detención de Richard Cisneros y exfuncionarios del ministerio).

¿Cómo toma la crisis en el sector Cultura?

El gobierno nunca ha defendido a los artistas como se debe… hubo defensas particulares, pero como política de gobierno el arte no ha sido reconocido. Con mucha tristeza veo artistas que están muriendo, que no tienen qué comer y son verdaderos artistas, son capos, pero desgraciadamente no hay quién los apoye, están cantando en las calles o de casa en casa como si fueran pordioseros. Es muy triste.

¿La crisis podría cambiar la poca gestión de décadas?

Ojalá eso suceda porque el aspecto cultural es quizás la mayor riqueza de los pueblos y nos invita al turismo, a la inversión. Pero debe tener el apoyo de un gobierno culto.

Trabajó con Richard Cisneros (hizo la mezcla y masterización de canciones). ¿Qué opina del escándalo a partir de sus contratos?

También es muy triste porque se está sacando provecho de ambos lados de una situación sui géneris. Debería resolverse en un ámbito judicial: quien tenga la razón que castigue y quien no la tenga que pague. Conozco a Richard, no lo voy a defender al 100%, pero tampoco lo voy a atacar porque he trabajado con él y me parece una buena persona.

¿Pero su carrera era tan conocida dentro del entorno artístico como él dice? De pronto nadie lo conoce...

No era tan conocido, él lo sabe y yo lo sé. Era un artista de segundo nivel respecto a la popularidad. Es un buen cantante, y bastante de las cosas que dice son ciertas, otras no las sé.

¿Como cuáles?

Eso de los títulos, no puedo dar fe de eso, pero es mi amigo y le creo. Creo que el tema se ha agrandado demasiado, hay gente que está sacando provecho de esta situación, a pesar de ver gente muriendo, eso es terrible.

Lucho Quequezana nos decía que esperaba transparencia en Apdayc para que más artistas y él se sumen. ¿Como parte de Apdayc, coincides con eso?

En todas las asociaciones faltan cambios, con gente de mejor gestión, se necesita una política estable para cada cosa, un solo rumbo y que no lo cambien a su modo de ver. Esta pandemia lo único que ha hecho es desnudar los problemas de la cultura que antes ya había. Ya no hay (compra de) entradas y el artista no tiene de dónde vivir, antes por lo menos se autogestionaban. El público sostenía la cultura y ahora ¿quién sostiene la cultura? El político nunca lo hizo.

Como en cualquier organización privada o pública, al rotar la misma gente, empiezan las dudas, naturalmente, de otros grupos.

Sí, yo espero que las personas encargadas se den cuenta de las formas en que tienen que gestionar el arte, para que no vuelva a pasar que el artista quede desamparado. Para eso se necesita de mucho esfuerzo y sobre todo idealismo, desgraciadamente no hay muchas personas que lo tengan.

El proyecto con la música de The Beatles continúa y se dice que la pandemia hubiera sido insostenible sin arte.

Así como los militares, los médicos y los bomberos hacían su mayor esfuerzo para que nos quedemos en casa, los músicos le dábamos algo a la gente para que en sus casas no se sientan mal, y este es uno de esos casos. Yo estoy esperando que la pandemia nos cambie.

